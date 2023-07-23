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رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

مساهمو "رتال" يقرون زيادة رأس المال 25% بأسهم منحة

عبر توزيع 0.25 سهم لكل سهم واحد يملكه المساهم

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو شركة رتال للتطوير العمراني خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على زيادة رأس المال بنسبة 25% ليصبح 500 مليون ريال بدلاً من 400 مليون ريال قبل الزيادة.

وقالت "رتال للتطوير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 500 مليون سهم، بدلاً من 400 مليون سهم.

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وأضافت أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي في أصولها والتوسع في مشاريعها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

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وتكون الزيادة عبر توزيع 100 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم واحد يملكه المساهم، والذي يعادل سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة للمساهم، ما يمثل زيادة 25% من رأس مال الشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

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