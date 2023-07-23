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أماك
شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"
سوق السعودية

"أماك": بدء مرحلة التشغيل التجاري لمشروع توسعة منجم المصانع في الربع الأول 2024

تم تصميم مصنع المعالجة الجديد لمعالجة خام مكمن معيض تحديداً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، عن تطورات مشروع توسعة منجم المصانع (تطوير مكمن خام معيض)، حيث إن المصنع في المراحل النهائية من الأعمال الإنشائية وأعمال التهيئة اللازمة لبدء التشغيل التجريبي ووفقاً للجدول الزمني للمشروع.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المصنع سيبدأ الاختبارات التجريبية في نهاية الربع الرابع من عام 2023، بينما تبدأ مرحلة التشغيل التجاري الأولي خلال الربع الأول من عام 2024.

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وأفادت بأنه تم تصميم مصنع المعالجة الجديد لمعالجة خام مكمن معيض تحديداً، والذي تبلغ طاقته التصميمية لتكرير 400 ألف طن سنوياً، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات خاصة بالمشروع في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي عن مشروع تطوير مكمن خام معيض بمبلغ 296.2 مليون ريال.

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