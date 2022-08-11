.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أماك" للعربية: زيادة إنتاج النحاس بنسبة 40% والزنك 80% نهاية 2023

  • الخط
خاص

"أماك" للعربية: زيادة إنتاج النحاس بنسبة 40% والزنك 80% نهاية 2023

عبر توسعة منجم المصانع باستثمارات 300 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" يحيى الشنقيطي، إن الشركة تنتج النحاس والزنك والذهب، ومعدن النحاس تراجع بنسبة 30% في الربع الثاني من 2022، فيما تراجع بمتوسط 16% خلال النصف الأول من 2022، وتراجع الذهب بنسبة 6% في الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف يحيى الشنقيطي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن أغلب المحللين يرون أن الأسعار في مرحلة هبوط، ونتوقع تحسن أسعار الذهب في الربع الثالث من 2022، بسبب زيادة سعر الفائدة الأميركية ومعدل التضخم، لكن يبقى النحاس كما هو لنهاية العام، وكذلك ثبات سعر الزنك.

وأوضح أنه وفقاً لذلك فإن "أماك" تتحكم في الإنتاج والتكاليف، ولديها فرصة كبيرة للتحكم في العمالة والمواد الكيماوية ولديها مخزون يتراوح بين 7 و8 أشهر ستفيدها حتى نهاية العام.

أسعار النفط تستقر بعد رفع وكالة الطاقة تقديراتها لنمو الطلب في 2022 طاقة أسعار النفط أسعار النفط تستقر بعد رفع وكالة الطاقة تقديراتها لنمو الطلب في 2022

وقال يحيى الشنقيطي إن النحاس يمثل نسبة 38% من منتجاتها، والزنك 27%، والذهب 34%، إضافة إلى الفضة بنسبة 1%.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "أماك"، أنها تنفذ توسعة لمنجم المصانع باستثمارات 300 مليون ريال، ويسير حسب الجدول الزمني المخطط، وسيدخل مرحلة الإنتاج نهاية العام القادم، ويسهم في زيادة إنتاج النحاس بنسبة 40%، والزنك بنسبة 80%.

وأوضح أن تمويل التوسعات يكون من متحصلات الاكتتاب المتبقي منها 600 مليون ريال، منها 296 مليون ريال لتوسعة منجم المصانع، و121 مليون ريال للاستكشاف والأغراض الأخرى، لا سيما أن في طور الدخول على رخص جديدة للاستكشاف.

وكانت الشركة قد أعلنت عن مشروع تطوير مكمن خام معيض بمبلغ 296.2 مليون ريال.

وعن التوزيعات النقدية، قال يحيى الشنقيطي، إن الجمعية العمومية فوضت مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية، ويعتمد ذلك على وضع الشركة المالي والتدفقات النقدية وسيجتمع مجلس الإدارة بشكل ربع أو 6 نصف سنوي لمناقشة إمكانية إقرار التوزيعات النقدية.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" في الربع الثاني 30% إلى 40 مليون ريال على أساس سنوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا
اكتشف المزيد