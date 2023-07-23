"الخريف" توصي بزيادة رأس المال 40% عبر أسهم منحة

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين ونصف مملوكة.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نسبة زيادة رأس المال تبلغ 40% ليصبح بعد الزيادة 350 مليون ريال، بدلاً من 250 مليون ريال.

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ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 35 مليون سهم بدلاً من 25 مليون سهم.

وتأتي أسباب الزيادة ضمن أهداف الشركة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تعزيز استراتجية الشركة للنمو والتوسع في المملكة عامةً وفي قطاع المياه والصرف الصحي خاصة.

سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.