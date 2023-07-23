"روابي للطاقة" تستكمل تدبير تمويل بـ7.175 مليار ريال

أعلنت شركة "روابي للطاقة" والشركات التابعة لها، اليوم نجاحها بتحقيق الإغلاق المالي لواحد من أكبر التسهيلات الائتمانية المشتركة في تاريخ السوق السعودية، بقيمة 7.175 مليار ريال متعددة العملات وتشمل الريال السعودي والدولار الأميركي.

ونظراً للطلب القوي في السوق، فقد تجاوزت طلبات المشارَكة الحجم المحدد للتمويل بتغطية تفوق 1.33 مرة، مما عزز الثقة باقتصاد المملكة وآفاق نموها الواعدة مدفوعة بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة.

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يسلط التمويل الضوء على ثقة المستثمرين بشركة "روابي للطاقة" ومجموعة روابي القابضة بشكل عام التي تتحلى بركائز متينة ونقاط قوة استثنائية في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى. وقامت مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية بتنسيق وهيكلة وابتكار هيكل ناجح واستراتيجية التمويل المشترك لشركة "روابي للطاقة".

ويمثل التمويل، وهو من بين الأكبر في تاريخ السوق السعودية، نقطة تحول رئيسية لشركة "روابي للطاقة" التي ابتكرت هيكلاً ناجحاً لاقى قبولاً ملحوظاً في سوق التمويل المشترك، كما يسلط التمويل الضوء على مساعي الشركة لتوسيع قاعدة البنوك والمصارف المشاركة في تمويل عمليات شركة "روابي للطاقة" لتشمل البنوك الإقليمية وجذب السيولة بالدولار الأميركي على المدى الطويل.

وسيساهم التمويل في تسريع خطط النمو والتوسع الخاصة بالشركة، مدعوماً بإعادة تمويل كافة الالتزامات القائمة وتقديم تمويل إضافي طويل الأجل بالإضافة إلى تسهيلات رأس مال عامل متجددة.

واضطلعت إتش إس بي سي العربية السعودية بدور هيكلة التمويل والمنسق العالمي المشترك والوكيل العالمي ووكيل التسهيلات والاستثمار، بينما قام بنك الخليج الدولي بالمشاركة كممول رئيسي مفوض وبدور المنسق العالمي المشترك ووكيل التسهيلات والضمانات. وانضم لهما كممولين رئيسيين مفوضين كل من البنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء وبنك الرياض وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي، في حين شارك بنك أبوظبي الأول كممول رئيس.