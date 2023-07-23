"عطاء التعليمية" توقع صفقتي استحواذ بقيمة 42 مليون ريال

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع شركة تابعة لها (شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة) اتفاقيتين لشراء كامل الحصص في شركة مدارس جيل المجد الأهلية العالمية، وشركة الألسن العالمية بقيمة إجمالية تتجاوز 42 مليون ريال.

وقالت "عطاء" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن شركتها التابعة وقعت اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس الألسن العالمية الأهلية بنسبة 100% من رأس مال الشركة مقابل قيمة إجمالية قدرها 38.316 مليون ريال، وذلك بعد إتمام التفاوض مع ملاك الحصص في الشركة.

مادة اعلانية

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب تمتلك ما نسبته 62.8% من ملكية شركة الألسن قبل الاستحواذ على كامل حصص الشركة، على أن تكون ملكية شركة المجموعة العربية 100% في شركة الألسن بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وتمتلك "الألسن العالمية" مجمع مدارس الألسن بحي المربع وحي العليا بمدينة الرياض، كما أن المجمع التعليمي يشمل جميع المراحل التعليمية للبنين والبنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية (KG-G12) بمنهج عالمي ومسار مصري، وتأتي صفقة الاستحواذ هذه متوافقة مع استراتيجية شركة "عطاء" للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

في بيان منفصل، أشارت "عطاء" إلى توقيع اتفاقية لشراء كامل الحصص في شركة مدارس جيل المجد الأهلية العالمية مقابل 3.85 مليون ريال.

وتمتلك شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب ما نسبته 45% من ملكية شركة جيل المجد قبل الاستحواذ على كامل حصص الشركة، على أن تكون ملكية شركة المجموعة العربية 100% على شركة جيل المجد بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وتمتلك شركة مدارس جيل المجد العالمية تمتلك وتشغل مجمع مدارس جيل المجد العالمية بحي أم الحمام بمدينة الرياض، كما أن المجمع التعليمي يشمل جميع المراحل التعليمية للبنين والبنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية (KG-G12).

وأوضحت الشركة أنه سيتم تمويل عملية شراء الحصص من خلال تمويل بنكي، متوقعةً أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من أول ربع بعد الحصول على الموافقات النظامية وإتمام الصفقة.

وقالت إن الاتفاقيتين تخضعان لموافقات الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الأخرى ذات الاختصاص لإتمامها، وسيجري الإعلان عن آخر التطورات الجوهرية لإتمام إجراءات الصفقة في حينه.