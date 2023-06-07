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أرباح "عطاء" تقفز 241% إلى 10.7 مليون ريال في الربع الثالث

أرجعت قفزة الأرباح الفصلية إلى نمو الإيرادات بفعل زيادة عدد الطلاب

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة عطاء التعليمية "عطاء" بنسبة 240.94% في الربع الثالث من السنة المالية للشركة بنهاية أبريل 2023، إلى نحو 10.73 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.15 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "عطاء" بنسبة 12.29% مقارنة بأرباح نحو 9.55 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية الحالية للشركة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح خلال الربع الثالث على أساس سنوي، يرجع إلى ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 12% من 40.5 ألف إلي 45.2 ألف طالب/طالبة نتج عنه ارتفاع في الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي والذي يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة، والاستحواذ على شركة نبعة التعليمية.

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وأضافت أن الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 53% نتيجة العودة الحضورية للطلاب في الصفوف الأولية، وتوحيد القوائم المالية مع شركة نبعة التعليمية المستحوذ عليها.

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