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بنوك مصر

أرباح "التجاري الدولي مصر" تقفز لأكثر من مثليها في الربع الثاني من 2023

صافي أرباح البنك الفصلية قفز إلى نحو 7.99 مليار جنيه

دبي - العربية.نت
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أعلن "البنك التجاري الدولي - مصر"، اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحه الصافية إلى أكثر من مثليها على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري مع نمو الإيرادات.

وقال البنك في إفصاح للبورصة المصرية، إن صافي ربحه بلغ نحو 7.99 مليار جنيه (نحو 258 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 3.52 مليار جنيه قبل عام.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 96% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى نحو 13.5 مليار جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وذكر البنك أن صافي الربح ارتفع إلى 14.06 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 81% مقارنة مع 7.78 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

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