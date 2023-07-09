أكبر بنك خاص مصري يحصل على قروض دولية بـ 250 مليون دولار

حصل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، على قروض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم رأسماله وتمويل المشروعات الخضراء.

وقالت رئيس عمليات المؤسسات المالية في المقرض المصري، هبة عبد اللطيف، في مقابلة إن القرض الأول هو تسهيل من المستوى الثاني مدته 10 سنوات بقيمة 150 مليون دولار ويهدف إلى "توفير دعم رأسمالي لخطط النمو المستدام للبنك"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما وقع البنك على قرض بقيمة 100 مليون دولار لمدة 7 سنوات لتمويل مجموعة من المشاريع الصديقة للبيئة التي تشمل معالجة المياه وكفاءتها، والمباني الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن مشاريع الزراعة المستدامة.

وقالت عبد اللطيف إن التمويل الجديد يعتمد على إصدار البنك التجاري الدولي للسندات الخضراء بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021، والذي تم الاكتتاب فيه بالكامل من قبل مؤسسة التمويل الدولية.

كما يجري أكبر بنك مصري مدرج في البورصة مناقشات مع مؤسسات مالية تنموية أخرى لجمع تمويل أخضر إضافي هذا العام "لدعم عملاء البنك في مسار التحول الخاص بهم، على حد قولها.

وقالت عبد اللطيف إن قروض مؤسسة التمويل الدولية هي "اعتراف بالتركيز الاستباقي للبنك التجاري الدولي على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك على وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تقودها النساء إلى التمويل، مضيفةً أن الأموال التي حصل عليها ستساعدها في توسيع مثل هذه الأنشطة.