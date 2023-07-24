"الراجحي" يوزع أرباحاً نقدية عن النصف الأول بـ4.6 مليار ريال

قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2023، بإجمالي 4.6 مليار ريال.

وأوضح المصرف في بيان له على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 4 مليارات سهم، بحصة للسهم من التوزيع عند 1.15 ريال سعودي بعد خصم الزكاة، حيث بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%.

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وحدد البنك تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 31 يوليو 2023، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي، انخفاض أرباح الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 2.54% إلى 4.15 مليار ريال، قياسا على 4.258 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي ارتفعت أرباح البنك بنسبة 0.12% في الربع الثاني، قياسا على 4.145 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وقال البنك إن انخفاض صافي الدخل جاء نتيجة تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى.