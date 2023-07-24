4.15 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية مع تراجع دخل العمليات

أظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي، انخفاض أرباح الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 2.54% إلى 4.15 مليار ريال، قياسا على 4.258 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي ارتفعت أرباح البنك بنسبة 0.12% في الربع الثاني، قياسا على 4.145 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

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وقال البنك في بيان، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الدخل جاء نتيجة تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.4% نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك الزيادة في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 580 مليون ريال إلى 360 مليون ريال بنسبة 37.9%.