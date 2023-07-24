"المنجم للأغذية" تمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على 51% من "دواجن الوشم"

أعلنت شركة المنجم للأغذية أنه تم الاتفاق مع شركة "دواجن الوشم" على تمديد مذكرة الاستحواذ المحتمل على نسبة 51% بنفس الشروط والأحكام السابقة لفترة إضافيه تنتهي في 30 سبتمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والأعمال ذات الصلة.

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وأوضحت أنها ستعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.

وكانت "المنجم" وقعت في فبراير الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على 51% من شركة "دواجن الوشم"، وتسري المذكرة حتى 31 يوليو قابلة للتجديد.

وقالت "المنجم"، إن شركة دواجن الوشم، هي شركة مساهمة مقفلة، تأسست في عام 1977، وتعمل في إنتاج وتصنيع وتوزيع منتجات الدواجن في السعودية بحيث تقوم بتوفير كافة المراحل ابتداءً من بيض التفقيس حتى الوصول للمنتج النهائي، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف.

وتعتبر عملية الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية شركة المنجم للأغذية وخططها المستقبلية لتعزيز تكامل عملياتها التشغيلية وزيادة المحتوى المحلي.