"الناقول": سهم الشركة "نقي شرعيا" وليس مختلطاً

قالت شركة أبناء محمد حسن الناقول "الناقول" إن سهم الشركة "نقي شرعيا" وغير مختلط، لتنفي ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة بأنه (مختلط) من الناحية الشرعية.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول "السعودية، اليوم الاثنين، إنها انطلاقا من مبدأ الشفافية والحرص الذي تنتهجه شركة أبناء محمد حسن الناقول مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة فتود إبلاغ مساهميها وعموم الجمهور بأن سهم الشركة هو سهم (نقي شرعياً) وغير مختلط استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ.

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وأوضحت أن النشاط الذي تعمل به شركة أبناء محمد حسن الناقول هو مباح شرعاً، ولا يوجد لدى الشركة أي تعامل محرم في استثمار أو إيراد أو قروض.

وأكدت أن جميع القروض لديها وعددها أربعة قروض تم الإفصاح عنها هي قروض مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقالت إنها التزمت بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزاماً من الشركة بشفافية الإفصاح.

ولم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة علما بأنه تم التواصل معهم من قبل الشركة وتوفير كافة البيانات التي تثبت خطأ التصنيف.