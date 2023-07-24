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آنت غروب
شركة التكنولوجيا المالية (آنت غروب)
علي بابا

"علي بابا" تقول إنها لن تبيع أسهمها في "آنت غروب"

"تيماسيك هولدنغز" تدرس بيع بعض أسهمها

  هونغ كونغ - (أ ب)
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ذكرت شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أنها لا تخطط لبيع أي أسهم في الثلث الذي تملكه في شركة التكنولوجيا المالية (آنت غروب) لأنها تريد الاحتفاظ بحصتها في "شريك استراتيجي مهم".

قالت مجموعة علي بابا القابضة في بيان، إنها لن تشارك في برنامج آنت لإعادة شراء الأسهم. ويسمح البرنامج للمساهمين بإعادة بيع ما يصل إلى 7.6% من ممتلكاتهم بسعر غير محدد يقدر الشركة بـ567.1 مليار يوان (78.8 مليار دولار).

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شهدت شركة آنت، التي تدير إحدى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول الرائدة في الصين (على باي)، انخفاضا في تقييمها بنسبة 70% تقريبا من حوالي 280 مليار دولار (38.9 مليار دولار) في الوقت الذي كانت تخطط فيه للاكتتاب العام الأولي عام 2020.

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وقد خرج ذلك عن مساره من قبل المنظمين الذين أجروا تحقيقا في الشركة ثم تغريمها ما يقرب من 100 مليار دولار لانتهاكها القوانين واللوائح في قطاع المدفوعات.

بالنظر إلى الانخفاض في تقييم آنت، من المرجح أن يحصل المستثمرون الذين يبيعون أسهمهم إلى آنت على أقل بكثير مما كانوا سيحصلون عليه عام 2020.

وذكرت على بابا: "بالنظر إلى أن آنت غروب لا تزال شريكا استراتيجيا مهًا لأعمال مجموعة على بابا المختلفة، قررت مجموعة على بابا أنها لن تبيع أي أسهم لآنت غروب بموجب إعادة شراء الأسهم المقترحة، وذلك للحفاظ على حصتها في آنت غروب".

قالت علي بابا في وقت سابق إنها قد تبيع أسهما خلال البرنامج. وقالت شركة الاستثمار المملوكة للدولة في سنغافورة تيماسيك هولدنغز إنها تدرس بيع بعض أسهمها.

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