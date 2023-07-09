الصين تفرض غرامة ضخمة على "آنت غروب" لانتهاك لوائح مختلفة

فرض البنك المركزي الصيني غرامة على شركة "آنت غروب"، التابعة لمجموعة "علي بابا" قدرها 7.12 مليار يوان (985 مليون دولار) يوم الجمعة.

وقال بنك الشعب الصيني، إن العقوبة جاءت ردا على انتهاكات لقوانين ولوائح مختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بحوكمة الشركات، وحماية المستهلك، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

مادة اعلانية

الغرامة هي واحدة من أكبر الغرامات ضد شركة إنترنت صينية، وتتطلع إلى إنهاء التدقيق وإعادة الهيكلة التي استمرت لسنوات طويلة لشركة "آنت غروب"، بعد إلغاء الاكتتاب العام الأولي الذي بلغ 37 مليار دولار في أواخر عام 2020.

ومنذ تلك اللحظة، التي أثارت حملة صارمة لمدة عامين من بكين على قطاع التكنولوجيا المحلي في الصين، اضطرت شركة "آنت" إلى إصلاح أعمالها. وشمل ذلك تحويل نفسها إلى شركة قابضة مالية تحت إشراف بنك الشعب الصيني.

وتمتلك "علي بابا" حوالي 33% من أسهم "آنت غروب"، كما أن الملياردير الصيني "جاك ما" هو مؤسس الشركتين.

يأتي الحل الدقيق والمحتمل لمشاكل "آنت" التنظيمية في الوقت الذي تتطلع فيه الصين إلى ضخ الحياة في الصناعة الخاصة وسط صورة اقتصادية محلية صعبة.

وفي بيان، قال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه تم تصحيح معظم المشاكل العالقة في الأعمال المالية لما يسمى بشركات المنصات، مثل مجموعة النملة، وأصبحت وظيفة البنك المركزي الآن "رقابة طبيعية".

وقالت مجموعة آنت، إنها "ستمتثل لشروط العقوبة بكل جدية وإخلاص وستواصل تعزيز حوكمة الامتثال لديها".

ومن المحتمل الآن إدراج الشركة، على الرغم من انخفاض التقييم بشكل كبير على مدار العامين ونصف العام الماضيين.

إعادة شراء الأسهم

ويوم السبت، أعلنت "Ant Group"، عن خطة إعادة شراء أسهم تقدر قيمة عملاق التكنولوجيا المالية بـ 567.1 مليار يوان (78.54 مليار دولار)، حيث تسعى الإدارة إلى تجديد مجموعة حوافز الموظفين لديها والسماح لبعض المستثمرين بالخروج بعد أن فرض المنظمون غرامة على الشركة.

ويمثل هذا انخفاضاً حاداً في القيمة التي كانت تتجاوز 300 مليار دولار (70% أقل) المنسوبة إلى الشركة في منتصف عام 2020، قبل أن يتم سحب الاكتتاب العام الأولي المخطط له في وقت لاحق من ذلك العام.

وقالت "آنت" إنها اقترحت على جميع مساهميها إعادة شراء ما يصل إلى 7.6% من حصتهم في الأسهم بسعر يمثل تقييماً جماعياً لحوالي 567.1 مليار يوان.

وأضافت الشركة أن المساهمين الرئيسيين في "Ant"، وهما "Hangzhou Junhan Equity Investment Partnership"، و"Hangzhou Junao Equity Investment Partnership"، قد قرروا طواعية عدم المشاركة في إعادة الشراء.

قمع إمبراطورية جاك ما

شدد المنظمون الصينيون القواعد على قطاع التكنولوجيا المحلي منذ أن سحبت "Ant Group" الاكتتاب العام الأولي في نوفمبر 2020، بهدف كبح جماح بعض أكبر الشركات في البلاد.

وأدخلت بكين قواعد في مجالات من حماية البيانات إلى مكافحة الاحتكار، وأخذت المستثمرين على حين غرة وقضت على مليارات الدولارات من قيمة عمالقة التكنولوجيا في البلاد.

وتعرضت إمبراطورية "جاك ما" المكونة من "علي بابا" و"آنت غروب" بشكل خاص لانتقادات شديدة. وضرب المنظمون "علي بابا" بغرامة قدرها 2.8 مليار دولار لمكافحة الاحتكار في 2021.