شركات
"لجام للرياضة" تعلن تأسيس شركة "بادل إكس"
الشركة تستهدف بناء وتشغيل ملاعب البادل
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "لجام" للرياضة "وقت اللياقة" إكمال تأسيس شركة باسم "بادل إكس" الرياضية، برأس مال قدره 50 ألف ريال بالشراكة مع شركة "وورلد وايد بادل".
وبحسب بيان على "تداول" السعودية، اليوم الاثنين، فإن الخطوة تأتي للاستثمار في رياضة "البادل" في السعودية عن طريق بناء وتشغيل ملاعب البادل.
مادة اعلانية
وتمتلك شركة "لجام" للرياضة، من خلال الشركة الاستثمارية التابعة لها، ما نسبته 51% من حصص شركة "بادل إكس"، بينما تمتلك "ورلد وايد بادل" من خلال الشركة السعودية التابعة لها، حصة تبلغ 49%.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرباح "بنك البلاد" ترتفع 14.7% إلى 586 مليون ريال في الربع الثانيارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات أسواق المال
-
4.15 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية مع تراجع دخل العملياتتراجع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية شركات
-
"بناء" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي السعودي بـ75 مليون رياللتمويل رأس المال العامل شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية