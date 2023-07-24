"لجام للرياضة" تعلن تأسيس شركة "بادل إكس"

أعلنت شركة "لجام" للرياضة "وقت اللياقة" إكمال تأسيس شركة باسم "بادل إكس" الرياضية، برأس مال قدره 50 ألف ريال بالشراكة مع شركة "وورلد وايد بادل".

وبحسب بيان على "تداول" السعودية، اليوم الاثنين، فإن الخطوة تأتي للاستثمار في رياضة "البادل" في السعودية عن طريق بناء وتشغيل ملاعب البادل.

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وتمتلك شركة "لجام" للرياضة، من خلال الشركة الاستثمارية التابعة لها، ما نسبته 51% من حصص شركة "بادل إكس"، بينما تمتلك "ورلد وايد بادل" من خلال الشركة السعودية التابعة لها، حصة تبلغ 49%.