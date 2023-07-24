اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة وقت اللياقة لجام للرياضة
شركة "وقت للياقة"
شركات

"لجام للرياضة" تعلن تأسيس شركة "بادل إكس"

الشركة تستهدف بناء وتشغيل ملاعب البادل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "لجام" للرياضة "وقت اللياقة" إكمال تأسيس شركة باسم "بادل إكس" الرياضية، برأس مال قدره 50 ألف ريال بالشراكة مع شركة "وورلد وايد بادل".

وبحسب بيان على "تداول" السعودية، اليوم الاثنين، فإن الخطوة تأتي للاستثمار في رياضة "البادل" في السعودية عن طريق بناء وتشغيل ملاعب البادل.

مادة اعلانية

وتمتلك شركة "لجام" للرياضة، من خلال الشركة الاستثمارية التابعة لها، ما نسبته 51% من حصص شركة "بادل إكس"، بينما تمتلك "ورلد وايد بادل" من خلال الشركة السعودية التابعة لها، حصة تبلغ 49%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشارع الإسرائيلي منقسم.. والكنيست يشهد تجاذبات سياسية حول التعديلات القضائية الشارع الإسرائيلي منقسم.. والكنيست يشهد تجاذبات سياسية حول التعديلات القضائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط