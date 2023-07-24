8 أغسطس .."العربي الوطني" يوزع 975 مليون ريال أرباحا نقدية

قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتاريخ أمس الأحد 23 يوليو 2023 توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 6.5% على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م.

وقال البنك في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ المزمع توزيعه 975 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 1.5 مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة.

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وذكر أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الخميس 27 يوليو 2023م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين 31 يوليو 2023.

وأوضح البنك أن تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس2023، ودعا مساهميه للتأكد من استلام أرباح أسهمهم عن السنوات السابقة.

ولفت إلى أن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وأظهرت البيانات المالية للبنك العربي الوطني أمس الأحد، ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من 2023 بنسبة 39.3% إلى 986 مليون ريال، مقابل 708 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح البنك بنسبة 7.68% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بلغت 1.068 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام.

وأضاف البنك في بيان له على "تداول السعودية"، أمس الأحد، أن صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 38.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية.