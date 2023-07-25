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البنك الأهلي السعودي
البنك الأهلي السعودي
بنوك السعودية

ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي 9% إلى 5.02 مليار ريال في الربع الثاني

بدعم ارتفاع دخل العمليات

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 9.3% إلى 5.016 مليار ريال، مقابل 4.589 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني بنسبة 0.12%، قياسا على أرباح بنحو 5.022 مليار ريال في الربع الأول من العام.

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وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 جاء بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة الى الانخفاض في اجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 8.5 مليار ريال بنسبة 2% نتيجة لارتفاع في رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الدخل من الاستثمارات.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثاني 2023 بنسبة 14% إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

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