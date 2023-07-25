ارتفاع أرباح "السعودي الفرنسي" 28% إلى 1.07 مليار ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 28.2% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.073 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 837 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما تراجع صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 0.28% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 1.076 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

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وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن صافي الدخل ارتفع في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، بسبب رئيسي هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 25.51% والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 22.50%.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة.

وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 25.58% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 2.15 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.71 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.