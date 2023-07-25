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مصرف الإنماء مناسبة
مصرف الإنماء مناسبة
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "مصرف الإنماء" 32% إلى 1.2 مليار ريال في الربع الثاني

بدعم ارتفاع إجمالي دخل العمليات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح "مصرف الإنماء" بنسبة 32.4% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.225 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 925.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي ربح المصرف في الربع الثاني بنسبة 26.3%، مقابل أرباح بلغت 969.9 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.1%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

"مصرف الإنماء" يخصص أسهماً بقيمة 166مليون ريال لـ"حوافز الموظفين" شركات سوق السعودية "مصرف الإنماء" يخصص أسهماً بقيمة 166مليون ريال لـ"حوافز الموظفين"

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

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