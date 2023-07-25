ارتفاع أرباح "مصرف الإنماء" 32% إلى 1.2 مليار ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح "مصرف الإنماء" بنسبة 32.4% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.225 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 925.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي ربح المصرف في الربع الثاني بنسبة 26.3%، مقابل أرباح بلغت 969.9 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.1%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.