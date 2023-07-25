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تحالف "الخريّف" ينفذ مشروع خطوط المياه "الرايس – رابع"
أول مشروع من نوعه في السعودية
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قالت الشركة السعودية لشراكات المياه، إنه تم اختيار تحالف شركة الخريّف لتنقية المياه والطاقة المطور المفضل لمشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل "الرايس – رابغ" وبتعرفة معدلة 1.25678 ريال للمتر مكعب.
وبحسب بيان اليوم على "تداول" السعودية، فإن المشروع يعتبر الأول من نوعه في السعودية على نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية.
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وتبلغ سعة نقل المشروع 500 ألف متر مكعب يومياً، وبطول خطوط أنابيب 150كيلومترا ليزود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمياه الشرب. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الانشاء وبدء التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2026 ولمدة 35 عاما.
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