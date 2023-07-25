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سوق السعودية

تراجع أرباح "سبكيم" 75% إلى 313 مليون ريال في الربع الثاني

بضغط انخفاض كمية المبيعات

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، بنسبة 75.2% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 312.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.263 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجع صافي أرباح "سبكيم" بنسبة 33.5% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 470.3 مليون ريال في الربع الأول.

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وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الحالي أقل من الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات، نظرا لأعمال الصيانة المجدولة للشركة "العالمية للميثانول" والشركة "العالمية للدايول" كما تم الإعلان عنها مسبقا في "تداول".

وأشارت الشركة إلى انخفاض في أسعار منتجاتها بالرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية، فضلا عن انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

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