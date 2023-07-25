اتفاق بين "نادك" و"يدوم" لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى أسمدة

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" توقيع اتفاقية توريد المخلفات الحيوية مع شركة تدوير المواد للخدمات البيئية "يدوم" المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وطبقاً لبيان على "تداول السعودية"، فإنه موجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "يدوم" بإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الحيوانية لإنتاج الأسمدة بمنطقة حرض.

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وستقوم "يدوم" بإعادة تدوير المخلفات الحيوية وتحويلها لأسمدة عضوية ذات كفاءة عالية من خلال مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الحيوانية، لتحويلها إلى سماد عالي الجودة لشركة "نادك" وفق سعر محدد للمتر المكعب بخصم معين تم الإتفاق عليه بين الطرفان.