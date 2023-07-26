رغم ارتفاع الإيرادات.. "بوينغ" تتكبد خسائر 149 مليون دولار في الربع الثاني

تكبدت "بوينغ" خسائر بلغت 149 مليون دولار في الربع الثاني 2023 على الرغم من ارتفاع الإيرادات، حيث تعاني الشركة المصنعة للطائرات من ارتفاع التكاليف.

قالت "بوينغ" إنها بدأت في زيادة إنتاج طائرتيها الأكثر شهرة في مجال الطيران.

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وتخطط الشركة لزيادة إنتاج 737 ماكس من 31 إلى 38 طائرة شهريا للاستفادة من الطلب على الطائرات الأحدث والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. كما تعمل "بوينغ" على زيادة إنتاج الطائرة 787 دريملاينر الأكبر حجما من أربعة إلى خمسة شهريا بحلول نهاية العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون إن لدى الشركة "المزيد من العمل في المستقبل" لكنها "تحرز تقدما في تعافينا"، بما في ذلك تحسين الاستقرار في مصانعها وبين الموردين.

تعرضت شركة "بوينغ"، التي يقع مقرها الرئيسي في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، لمشاكل في سلسلة التوريد استمرت خلال الربع الثاني.