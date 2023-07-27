ارتفاع الأرباح الفصلية لـ" السعودي للاستثمار" 38.4% إلى 443.8 مليون ريال

ارتفع صافي ربح البنك السعودي للاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38.38% إلى 443.8 مليون ريال مقابل 320.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي .

وقال البنك في بيان لـ"تداول " السعودية اليوم الخميس، إن إجمالي ربح العمليات في الربع الثاني بلغ 989.3 مليون ريال مقابل 772.5مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 28%.

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كما بلغ صافي ربح البنك خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 852.7 مليون ريال مقابل 607.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 40.3%.

وعزا السبب في ارتفاع صافي الربح بنسبة 38.4% خلال الربع الثاني إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.

وزاد إجمالي دخل العمليات بنسبة 28.1% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.6% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى،ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء.