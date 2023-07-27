الأرباح الفصلية لـ"سامسونغ للإلكترونيات" تهوي 95%

أعلنت سامسونغ للإلكترونيات الكورية اليوم الخميس هبوط أرباحها بواقع 95 %في الربع الثاني إذ واصلت صناعة الرقائق اتجاهها الهبوطي رغم تخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب على المنتجات التي تعتمد على أشباه الموصلات.

وقالت أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم إن أرباحها التشغيلية تراجعت إلى 669 مليار وون (527مليون دولار) في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران مقابل 14.1 تريليون وون في العام السابق.

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وهذه الأرباح هي ثاني أقل أرباح فصلية تسجلها الشركة في 14 عاما،وانخفضت الإيرادات 22 % إلى 60 تريليون وون.

