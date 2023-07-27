تراجع أرباح "زجاج" 99% في الربع الثاني من 2023

تراجع صافي أرباح شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" بنسبة 98.92% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 400 ألف ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 37.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وبالمثل تراجعت أرباح "زجاج" بنسبة 95.35% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 8.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، في الربع الأول من 2023.

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وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، فإن انخفاض صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض أرباح الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح نتيجة التوقف لأعمال الصيانة في شركة زجاج جارديان السعودية الدولية وكذلك انخفاض الأرباح في شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح.

وأوضحت أن شركة زجاج جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح المحدودة أكملت أعمال الصيانة وتم البدء في التشغيل التجاري اعتبارا من يوليو 2023.

وانخفض صافي أرباح "زجاج" بنسبة 87.7% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 8.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 72.4 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2023، بإجمالي نحو 16.45 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 32.9 مليون سهم.

وقالت "زجاج"، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 3 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.