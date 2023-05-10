"زجاج" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأسمال الشركة سيبقى دون تغيير ليصبح عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها 329 مليون سهم بدلاً من 32.9 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال جميع الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

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وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينها.