تراجع أرباح "ساسكو" 56% في الربع الثاني إلى 13 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56.3% إلى نحو 13 مليون ريال مقابل 29.68 في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الخميس إن، سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق هو انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب شمول الربع المماثل من العام السابق على أرباح بيع (9) مواقع مملوكة للشركة وإعادة استئجارها بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل ومخصص الخسائر الائتمانية ومصاريف البيع والتسويق وانخفاض إيرادات الاستثمارات وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات والتي أدت إلى ارتفاع مجمل الربح وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ما كان له الأثر في ارتفاع الدخل من العمليات الرئيسية.

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وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام إلى 2.236 مليار ريال تقريبا بزيادة نسبتها 8.26% مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي التي بلغت 2.065 مليار ريال.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 27.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة 28%، مقارنة بصافي ربح بلغ37.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.