شركات
تراجع أرباح "شل" في الربع الثاني إلى 5 مليارات دولار
رفع توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم خلال الربع
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أعلنت شركة "شل" اليوم الخميس، تحقيق أرباح بلغت 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام، في تراجع 56% عنها قبل عام، مع هبوط أسعار النفط والغاز بعد صعودها بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وزادت "شل" توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم خلال الربع كما أعلنت سابقا في يونيو/حزيران. وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بثلاثة مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.
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وخالفت أرباح "شل" المعدلة توقعات المحللين المقدمة من الشركة لربح 5.8 مليار دولار.
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وتأتي هذه النتائج مقارنة مع أرباح ربع سنوية قياسية بلغت 11.5 مليار دولار قبل عام و9.65 مليار دولار في الربع الأول من 2023.
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