تراجع أرباح "شل" في الربع الثاني إلى 5 مليارات دولار

أعلنت شركة "شل" اليوم الخميس، تحقيق أرباح بلغت 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام، في تراجع 56% عنها قبل عام، مع هبوط أسعار النفط والغاز بعد صعودها بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزادت "شل" توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم خلال الربع كما أعلنت سابقا في يونيو/حزيران. وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بثلاثة مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

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وخالفت أرباح "شل" المعدلة توقعات المحللين المقدمة من الشركة لربح 5.8 مليار دولار.

وتأتي هذه النتائج مقارنة مع أرباح ربع سنوية قياسية بلغت 11.5 مليار دولار قبل عام و9.65 مليار دولار في الربع الأول من 2023.