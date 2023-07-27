شركات
تراجع صافي أرباح "توتال إنرجيز" إلى 5 مليارات دولار في الربع الثاني
مع هبوط دخل الغاز والتكرير
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أعلنت شركة النفط الفرنسية 'توتال إنرجيز" اليوم الخميس، تسجيل انخفاض في صافي الدخل في الربع الثاني من العام، وهو ما يأتي على خلفية انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وهوامش أرباح التكرير في أوروبا وسط حالة من الهدوء في أسواق الطاقة.
وانخفض صافي الدخل المعدل إلى 5 مليارات دولار مقارنة مع 6.5 مليار دولار في الربع الأول و9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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وكان محللون يتوقعون صافي دخل 5.2 مليار دولار بحسب توقعات على "أيكون رفينيتيف".
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