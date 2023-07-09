"توتال إنرجيز" تستثمر 700 مليون دولار لإنتاج الغاز في الجزائر

قالت شركة سوناطراك الجزائرية في بيان اليوم الأحد، إن شركة توتال إنرجيز ستستثمر 700 مليون دولار لإنتاج 54 مليار متر مكعب من الغاز، و13 مليون طن من المكثفات معها.

وذكرت سوناطراك في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، والرئيس المدير العام لشركة توتال إنرجيز، باتريك بوياني، وقعا بمقر المديرية العامة لسوناطراك، عقدين للمحروقات، وعقدا يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين سوناطراك وتوتال إنرجيز لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".

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