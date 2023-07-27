"الرياض للتعمير" توزع 2.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2023

قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير في اجتماعه اليوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة تعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم عن النصف الأول من عام 2023م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 44.44 مليون ريال، وقرار التوزيعات يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تسعى إلى الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام.

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وذكرت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 177.78 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 25 هللة تمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وتاريخ الأحقية 10 أغسطس 2023، وسيتم التوزيع بتاريخ 31 أغسطس.

وأوضحت أن التوزيع سيكون عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وحثت الشركة المساهمين على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.