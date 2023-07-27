مصرف الإنماء يقرر توزيع 3% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني

قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2023.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 596.16 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 1.987 مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة.

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وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما تاريخ التوزيع 23 أغسطس 2023م.

ولفت البنك إلى أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين ستخضع توزيعاتهم النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.