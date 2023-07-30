سوق السعودية
أرباح "رؤوم التجارية" ترتفع 71% إلى 27.7 مليون ريال في النصف الأول
إيرادات الشركة في النصف الأول من 2023 ترتفع لنحو 68.5 مليون ريال
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ارتفع صافي أرباح شركة "رؤوم التجارية" بنسبة 70.54% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 27.69 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 16.24 مليون ريال في النصف المقارن من 2022.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الزيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من 2023 على أساس سنوي، تعود إلى تحقيق أرباح غير متكرره من الاستثمارات قصيرة الاجل.
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وبلغت إيرادات "رؤوم التجارية" نحو 68.47 مليون ريال في النصف الأول من 2023، مقارنة بنحو 65.04 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2022، بزيادة 5.28%.
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