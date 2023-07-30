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الاتصالات السعودية STC
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الاتصالات السعودية

ارتفاع أرباح "إس تي سي" 6% إلى 3 مليارات ريال في الربع الثاني

يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.497 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، بنسبة 6.03% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 3.008 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 2.837 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما تراجع صافي أرباح "إس تي سي" بنسبة 3.25% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 3.109 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "الاتصالات السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، بمبلغ 171 مليون ريال يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.497 مليار ريال قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.538 مليار ريال، مما أدى لانخفاض إجمالي الربح بمبلغ 41 مليون ريال.

تراجع أرباح "التصنيع الوطنية" 89% إلى 31.4 مليون ريال في الربع الثاني شركات سوق السعودية تراجع أرباح "التصنيع الوطنية" 89% إلى 31.4 مليون ريال في الربع الثاني

ويعود كذلك إلى تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 98 مليون ريال مقارنة بمبلغ (524) مليون ريال.

وارتفع صافي ربح "إس تي سي" بنسبة 4.17% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 6.117 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 5.872 مليار ريال في النصف الأول من 2022.

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