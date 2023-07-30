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الاتصالات السعودية

"إس تي سي" تعلن توزيع 4% أرباحا نقدية عن الربع الثاني

تبلغ حصة السهم من الأرباح 0.40 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن توزيع أرباح عن الربع الثاني من عام 2023م، بإجمالي نحو 1.994 مليار ريال بعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 4.98 مليار سهم.

وقالت "إس تي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.40 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

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وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 3 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي "اس تي سي" لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ارتفاع أرباح "إس تي سي" 6% إلى 3 مليارات ريال في الربع الثاني شركات الاتصالات السعودية ارتفاع أرباح "إس تي سي" 6% إلى 3 مليارات ريال في الربع الثاني

وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.

وبلغ اجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين نحو 15.53 مليون سهم، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م.

ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 أغسطس 2022.

ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، بنسبة 6.03% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 3.008 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 2.837 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

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