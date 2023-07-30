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"تام التنموية" تنفذ مشروعا بـ20.7 مليون ريال لصالح وزارة الثقافة السعودية

الأثر المالي لهذا العقد ينعكس بدءاً من الربع الثالث من العام 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "تام" التنموية، استلامها "خطاب تعميد" مشروع اتفاقية إطارية لتنفيذ الحلول والخدمات الرقمية لصالح وزارة الثقافة السعودية بقيمة 20.7 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب بيان على "تداول" السعوية، اليوم الأحد، فإن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات الحلول الرقمية اللازمة لتطوير وتشغيل الخدمات والمواقع الرقمية لصالح وزارة الثقافة.

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وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد بدءاً من الربع الثالث من العام المالي 2023.

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