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سوق السعودية

"كيمانول" تتكبد خسائر 10.2 مليون ريال في الربع الثاني

تكبدت خسائر بالنصف الأول بلغت قيمتها 59 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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تكبدت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" خسائر في الربع الثاني من 2023، بلغت قيمتها 10.19 مليون ريال، مقابل أرباح 92.16 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس فصلي، تراجعت الخسائر بنسبة 79.14%، حيث كانت في الربع السابق 48.84 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الخسائر خلال الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الانخفاض في متوسط أسعار البيع كانت أعلى مقارنةً بانخفاض أسعار المواد الخام الرئيسية.

وتكبدت "كيمانول" خسائر في النصف الأول من 2023، بلغت قيمتها 59.03 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 194.83 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.

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