"لوبريف" توصي بتوزيع 50% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2023
بحصة 5 ريالات للسهم
أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس – "لوبريف" عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023، بإجمالي نحو 841.28 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 168.26 مليون سهم.
وقالت "لوبريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 5 ريالات للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.
وأظهرت النتائج المالية لـ"لوبريف"، ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 3.97% إلى 454.8 مليون ريال، مقارنة مع 437 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 2% في الربع الثاني، قياسا على 445.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظراً لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعه للزكاة فقط.
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