ارتفاع أرباح "وقت اللياقة" 101% إلى 72.5 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي ربح شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) فى الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 101% ليصل إلى 72.5 مليون ريال، مقابل 36 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني بنسبة 15.6%، قياسا على أرباح بقيمة 62.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن سبب ارتفاع صافي الربح للربع الثاني يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% والذي جاء مدفوعاً بارتفاع أعداد المشتركين والمراكز العاملة، حيث تم افتتاح 12 مركز جديد منذ نهاية الربع الثاني 2022.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إيرادات العضوية بنسبة 32% مقارنة بالربع الثاني 2022، بجانب ارتفاع إيرادات التدريب الشخصي بنسبة 33% مقارنة بالربع الثاني 2022، فيما تضمنت النتائج الحالية تسجيل ربح بقيمة 3.2 مليون ريال من مرابحة قصيرة أجل.

في المقابل، ارتفعت التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 15% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة 12 مركز إضافي منذ نهاية الربع الثاني 2022م بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية "ناديك تغير" وارتفاع عدد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.

كما زادت تكلفة التمويل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالربع الثاني من السنة السابقة.

وفي بيان منفصل، كشفت "وقت اللياقة"، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2023، بإجمالي 39.28 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 52.38 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 3 أغسطس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع في يوم 15 أغسطس المقبل.