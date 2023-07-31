صندوق "الخبير ريت" يوزع 1.25% أرباحا نقدية عن الربع الثاني من 2023

أعلنت شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.25% على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت" عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية إن إجمالي الأرباح الموزعة 14.8 مليون ريال تقريبا ،وعدد الوحدات التي ستتم التوزيعات على أساسها 141 مليون وحدة،وقيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.105 ريال تمثل نسبة 1.25% من قيمة صافي الأصول، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022.

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وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجلهم بنهاية يوم 14 أغسطس 2023 ، ويتم دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.