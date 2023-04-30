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سوق السعودية

صندوق "الخبير ريت" يوزع 14.8 مليون ريال على المساهمين

عن الربع الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الفترة من 1 يناير 2023م إلى 31 مارس 2023م بقيمة إجمالية 14.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها يبلغ 141 مليون وحدة، بواقع 0.105 ريال للوحدة، تعادل 1.25%.

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وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 22 مايو 2023.

وأضافت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

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