صندوق "الخبير ريت" يوزع 14.8 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الفترة من 1 أكتوبر 2022م إلى 31 ديسمبر 2022م بقيمة إجمالية 14.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها يبلغ 141 مليون وحدة، بواقع 0.105 ريال للوحدة.

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وأضافت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

وأشارت إلى أنه على مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.