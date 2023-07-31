"أنابيب الشرق" تتكبد خسائر فصلية بقيمة 19 مليون ريال

سجلت شركة أنابيب الشرق صافي خسائر بقيمة 19 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2024، في الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو الماضي مقارنةً بصافي أرباح قدرها 6 ملايين ريال في الربع المماثل من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الاثنين، إن أسباب تسجيل هذه الخسائر تعود إلى أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 39 مليون ريال في الربع الأول من العام المالي 2024 مقارنة بـ 206 ملايين ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 81.1 %، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض حجم المبيعات بما يتلاءم مع جداول التسليم للمشاريع في الفترة الحالية.

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بلغ إجمالي الخسائر 6 ملايين ريال في الربع الأول من العام المالي 2024، مقارنة بإجمالي أرباح بلغت 19 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2023 بسبب انخفاض حجم المبيعات.

وأوضحت أنها سجلت صافي خسائر بقيمة 19 مليون ريال للربع الأول من العام المالي 2024، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 6 ملايين ريال في الربع المماثل من العام المالي 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات وبشكل هامشي لزيادة تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات السايبور.