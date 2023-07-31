بورصة الكويت
"بيتك" و"الأهلي المتحد" الكويتيان يتوصلان لاتفاق أولي للاندماج
سيحتاج البنكان إلى موافقة الجمعية العمومية لكل منهما
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توصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد الكويتي (المتحد) لاتفاق مبدئي للاندماج بينهما عن طريق الضم بحيث يكون بيتك هو الشركة الدامجة والأهلي المتحد هو الشركة المندمجة.
وقال البنكان اللذان يعملان وفق الشريعة الإسلامية في بيانين منفصلين على موقع بورصة الكويت اليوم الاثنين إن بيتك يمتلك حاليا بصورة مباشرة وغير مباشرة بعد استبعاد أسهم الخزينة 95.064 % في المتحد.
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وسيحتاج البنكان للحصول على موافقات الجمعية العمومية لكل منهما لإتمام هذه العملية، وأعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول على أسهم البنكين لمدة ساعة "تطبيقا لإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج".
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