صندوق الاستثمارات
"سفن" تعلن بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة بقيمة 1.3 مليار ريال
تقع الوجهة الجديدة في المدينة المنورة
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أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" SEVEN المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة في المدينة المنورة بقيمة 1.3 مليار ريال.
وقد تم التعاقد مع شركة BUJV لتنفيذ الأعمال الإنشائية وهي مشروع مشترك بين "شركة البواني المحدودة" وشركة URBACON للتجارة والمقاولات.
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وتمتد الوجهة الترفيهية الجديدة لشركة "سفن" على مساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 84 ألف متر مربع على مساحة تطويرية تتجاوز 100 ألف متر مربع.
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