اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق الاستثمارات

"سفن" تعلن بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة بقيمة 1.3 مليار ريال

تقع الوجهة الجديدة في المدينة المنورة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سفن" SEVEN المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية الجديدة في المدينة المنورة بقيمة 1.3 مليار ريال.

وقد تم التعاقد مع شركة BUJV لتنفيذ الأعمال الإنشائية وهي مشروع مشترك بين "شركة البواني المحدودة" وشركة URBACON للتجارة والمقاولات.

مادة اعلانية

وتمتد الوجهة الترفيهية الجديدة لشركة "سفن" على مساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 84 ألف متر مربع على مساحة تطويرية تتجاوز 100 ألف متر مربع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استطلاعات: ترمب يتصدر سباق اقتناص ورقة ترشيح الحزب الجمهوري استطلاعات: ترمب يتصدر سباق اقتناص ورقة ترشيح الحزب الجمهوري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط