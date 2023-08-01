سوق السعودية
ارتفاع أرباح "أسمنت اليمامة" 8.4% إلى 98.3 مليون ريال بالربع الثاني
بدعم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مخصص الزكاة
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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت اليمامة بنسبة 8.39% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 98.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 90.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 12.5% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 112.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
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وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أرجعت الشركة، ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة.
وارتفعت أرباح أسمنت اليمامة بنسبة 75.13% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 210.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 120.3 مليون ريال في النصف الأول من 2022.
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