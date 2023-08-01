نمو أرباح "تويوتا" 94% في الربع الأول

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أن أرباحها التشغيلية تضاعفت تقريباً في الربع الأول، بفضل زيادة المبيعات ومعدل الإنتاج بالإضافة إلى عوامل إيجابية أخرى ناتجة عن ضعف الين.

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية في بيان "زادت أحجام المبيعات في جميع المناطق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل جهود تحسين معدل الإنتاج المبذولة مع الموردين".



وقالت شركة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم إن الأرباح التشغيلية للأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران بلغت 1.12 تريليون ين (7.85 مليار دولار)، بزيادة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز متوسط ​​تقديرات للأرباح عند 945.22 مليار ين في استطلاع أجرته "رفينيتيف" شمل عشرة محللين، وفق "رويترز".

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وبلغت الأرباح التشغيلية في الربع الأول من العام الماضي 578.66 مليار ين. وأبقت تويوتا على توقعاتها بتحقيق أرباح تبلغ ثلاثة تريليونات ين للعام الحالي.

وهذه الأرباح التشغيلية هي الأولى لعملاق السيارات الياباني منذ أن وضع خطة طموحة للمنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل استراتيجية الهيدروجين الخاصة بالشركة.

وقالت تويوتا إنها ستعزز تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية في الصين وتستهدف تخفيضات كبيرة في تكاليف التصنيع لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.

وعالمياً، باعت الشركة نحو 2.53 مليون من سيارات تويوتا وسيارات لكزس، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لها، في الربع الأول بزيادة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وما يقرب من 34% من تلك السيارات هجينة أو مركبات كهربائية أخرى.