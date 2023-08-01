سوق السعودية
"جاهز" تمدد اتفاقية الاستحواذ على "ذا شفز"
حتى 31 أكتوبر 2023
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أعلنت شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات، أنها وقعت اتفاقية إضافية مع مساهمي شركة "ذا شفز إس. بي. في. إل. تي. دي" لتمديد فترة اتفاقية شراء، وذلك بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الأطراف سابقاً.
كانت "جاهز" قد أبرمت اتفاقية شراء أسهم سابقة غير ملزمة، للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة "ذا شفز" عن طريق سداد مقابل نقدي وزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم للمساهمين البائعين في "ذا شفز".
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وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، فإن تمديد الاتفاقية يأتي بنفس الشروط والأحكام السابقة حتى آخير يوم من أكتوبر/ تشرين أول، وذلك لاستكمال الإجراءات واستيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراء، ومنها الحصول على الموافقات النظامية ذات العلاقة.
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